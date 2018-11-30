الأمير محمد بن فيصل يوجه رسالة لجمهور الهلال بعد التأهل

طلال الغامدي(صدى):

هنأ الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، جمهور الزعيم بفوز الفريق على النفط العراقي وتأهله إلى ثمن نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وتأهل نادي الهلال، إلى دور ثمن النهائي في البطولة، بعد الفوز على النفط العراقي بمجموع 6 أهداف مقابل لا شيء ذهابًا وإيابًا، حيث انتهت مباراة إياب الدور الـ16، بهدفين نظيفين، فيما كان الزعيم قد فاز برباعية نظيفة في مباراة الذهاب.

وقال سمو الأمير محمد بن فيصل في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” الف مبروك جمهورنا الغالي الفوز والتأهل لدور الـ 8 ” .

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