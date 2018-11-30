بالفيديو والصور.. الهلال يتأهل إلى ثمن نهائي كأس زايد

نواف السالم(صدى):

تأهل نادي الهلال، إلى دور ثمن النهائي في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد الفوز على النفط العراقي بمجموع 6 أهداف مقابل لا شيء ذهابًا وإيابًا.

وانتهت مباراة إياب الدور الـ16، بهدفين نظيفين، فيما كان الزعيم قد فاز برباعية نظيفة في مباراة الذهاب التي استضافتها استاد الأمير فيصل بن فهد، وبذلك يتأهل الهلال إلى ثمن النهائي بمجموع 6/0.

وسجّل الهدف الأول للزعيم في مباراة اليوم، بافيتيمبي غوميز في شباك النفط في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، ومن ثم أحرز كارلوس إدواردو الهدف الثاني في الدقيقة 31.