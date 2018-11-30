بالفيديو والصور.. الهلال يتأهل إلى ثمن نهائي كأس زايد
تأهل نادي الهلال، إلى دور ثمن النهائي في بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، بعد الفوز على النفط العراقي بمجموع 6 أهداف مقابل لا شيء ذهابًا وإيابًا.
وانتهت مباراة إياب الدور الـ16، بهدفين نظيفين، فيما كان الزعيم قد فاز برباعية نظيفة في مباراة الذهاب التي استضافتها استاد الأمير فيصل بن فهد، وبذلك يتأهل الهلال إلى ثمن النهائي بمجموع 6/0.
وسجّل الهدف الأول للزعيم في مباراة اليوم، بافيتيمبي غوميز في شباك النفط في الدقيقة 13 من عمر اللقاء، ومن ثم أحرز كارلوس إدواردو الهدف الثاني في الدقيقة 31.
#غوميز يضع الهلال في المقدمة بالهدف الأول في الدقيقة 13#النفط_الهلال#كأس_زايد_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية 3 pic.twitter.com/JlI8ZMEV72
— قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) November 30, 2018
#الهلال_النفط_العراقي قووووووووووووووووول الهلال الثاني عن طريق السوبر كارلوس ادواردو اسيست الوحش غوميز HDpic.twitter.com/6DwnBnPsRr
— اهداف اليوم (@AhdafAlYoum18) November 30, 2018
alfahd42[ عدد التعليقات: 19633 ] نشر منذ 1 ساعة
موفقين