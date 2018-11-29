” الحمدين ” يغرق في الديون والاقتصاد القطري يدفع فاتورة سياسات تميم الفاشلة

طلال الضوي(صدى):

رغم ادعاءات الأمير القطري المدلل تميم بن حمد، تجاوز تداعيات المقاطعة العربية، الا أن الديون أغرقته ليقفز الدين المحلي إلى 86.4 مليار دولار خلال شهر واحد رغم طرح أكبر سندات دولية في تاريخ قطر بقيمة 12 مليار دولار مطلع العام.

ومازال الاقتصاد القطري يدفع فاتورة سياسات الأمير المدلل الفاشلة، حيث ارتفعت ديون الحكومة لدى البنوك المحلية بمقدار 15 مليار ريال قطري خلال شهر واحد.

ومازال النظام القطري يواصل اللجوء لأسواق الدين بحثًا عن السيولة، محاولاً التغلب على الانهيار الاقتصادى بقرارات متخبطة.

وكشفت البيانات الشهرية الصادرة عن مصرف قطر المركزي، عن ارتفاع مطالبات البنوك على حكومة تميم نحو 15 مليار ريال لتبلغ 315 مليار ريال بنهاية سبتمبر نتيجة توجه النظام القطري إلى أسواق الدين لسد عجز السيولة.

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