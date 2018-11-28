بالفيديو.. عايد المناع يلجم فيصل القاسم على الهواء
أخرس الإعلامي والكاتب الكويتي، الدكتور عايد المناع، مذيع قناة الجزيرة القطرية فيصل القاسم ولقنه درسًا قاسيًا على الهواء مباشرةً.
وهاجم ” المناع ” مذيع الجزيرة بقوة خلال استضافته في برنامج الأخير ” الاتجاه المعاكس ” ؛ حيث أخرس الإعلامي الكويتي، ” القاسم ” وهو يقول له: ” أنتم أول من استضاف الإسرائيليين مثل ليفني وبيريز ورياضيين، وأنت في الجزيرة استضفت إسرائيليين ولم ترفع صوتك ولم نسمعه. ”
ونجح ” المناع ” في تعرية أكاذيب ومزاعم ونفاق قناة الجزيرة القطرية وإحراج مذيعها فيصل القاسم على الهواء مباشرةً وأمام الجميع؛ فيما أضاف: ” والآن تتحدث عن السعودية وعندما استضافت سلطنة عمان نتنياهو لم تقل شيئا ولو أنه السعودية قمت تعمل برامج وترفع صوتك. ”
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 59224 ] نشر منذ 2 ساعتين
لافض فوك ياعايد المناع ,,,
,, تسلم ,, سفّه الملّْ والقمه الحجر ,,
,, هذا الخاين لبلده وللأمة العربيه ، هو مثال للمنافقين الخونه من مرتزقة قطر مطية المجوس ,,
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1476 ] نشر منذ 2 ساعتين
كفو بيض الله وجهك
ألجمهم بأعلى صوته.
ابن البلد[ عدد التعليقات: 1476 ] نشر منذ 2 ساعتين
تعديل: صوتك
سالم[ عدد التعليقات: 210 ] نشر منذ 2 ساعتين
ياناس اتركوفيصل القاسم يترزق هذا اعزكم الله ينبح وينافق عند قطر وإيران حتى ياكل عيش لومانبح ماعطوه شي
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2406 ] نشر منذ 2 ساعتين
اخ عايد المناع
ذول شلة فشل وفيصل القاسم صرماية اجلكم الله لليهود والمجوس
إنهم لا يستحون نعيق ونباح بس اتركك منهم
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2969 ] نشر منذ 1 ساعة
كفوا يا أستاذ عياد …
الجم المرتزقة الخونة قبحهم الله