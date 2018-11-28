بالفيديو.. عايد المناع يلجم فيصل القاسم على الهواء

طلال الضوي(صدى):

أخرس الإعلامي والكاتب الكويتي، الدكتور عايد المناع، مذيع قناة الجزيرة القطرية فيصل القاسم ولقنه درسًا قاسيًا على الهواء مباشرةً.

وهاجم ” المناع ” مذيع الجزيرة بقوة خلال استضافته في برنامج الأخير ” الاتجاه المعاكس ” ؛ حيث أخرس الإعلامي الكويتي، ” القاسم ” وهو يقول له: ” أنتم أول من استضاف الإسرائيليين مثل ليفني وبيريز ورياضيين، وأنت في الجزيرة استضفت إسرائيليين ولم ترفع صوتك ولم نسمعه. ”

ونجح ” المناع ” في تعرية أكاذيب ومزاعم ونفاق قناة الجزيرة القطرية وإحراج مذيعها فيصل القاسم على الهواء مباشرةً وأمام الجميع؛ فيما أضاف: ” والآن تتحدث عن السعودية وعندما استضافت سلطنة عمان نتنياهو لم تقل شيئا ولو أنه السعودية قمت تعمل برامج وترفع صوتك. ”