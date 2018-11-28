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بالفيديو.. عايد المناع يلجم فيصل القاسم على الهواء

بالفيديو.. عايد المناع يلجم فيصل القاسم على الهواء
طلال الضوي(صدى):

أخرس الإعلامي والكاتب الكويتي، الدكتور عايد المناع، مذيع قناة الجزيرة القطرية فيصل القاسم ولقنه درسًا قاسيًا على الهواء مباشرةً.

وهاجم ” المناع ” مذيع الجزيرة بقوة خلال استضافته في برنامج الأخير ” الاتجاه المعاكس ” ؛ حيث أخرس الإعلامي الكويتي، ” القاسم ” وهو يقول له: ” أنتم أول من استضاف الإسرائيليين مثل ليفني وبيريز ورياضيين، وأنت في الجزيرة استضفت إسرائيليين ولم ترفع صوتك ولم نسمعه. ”

ونجح ” المناع ” في تعرية أكاذيب ومزاعم ونفاق قناة الجزيرة القطرية وإحراج مذيعها فيصل القاسم على الهواء مباشرةً وأمام الجميع؛ فيما أضاف: ” والآن تتحدث عن السعودية وعندما استضافت سلطنة عمان نتنياهو لم تقل شيئا ولو أنه السعودية قمت تعمل برامج وترفع صوتك. ”


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6 تعليقات

[ عدد التعليقات: 59224 ] نشر منذ 2 ساعتين

لافض فوك ياعايد المناع ,,,

,, تسلم ,, سفّه الملّْ والقمه الحجر ,,

,, هذا الخاين لبلده وللأمة العربيه ، هو مثال للمنافقين الخونه من مرتزقة قطر مطية المجوس ,,

[ عدد التعليقات: 1476 ] نشر منذ 2 ساعتين

كفو بيض الله وجهك
ألجمهم بأعلى صوته.

[ عدد التعليقات: 1476 ] نشر منذ 2 ساعتين

تعديل: صوتك

[ عدد التعليقات: 210 ] نشر منذ 2 ساعتين

ياناس اتركوفيصل القاسم يترزق هذا اعزكم الله ينبح وينافق عند قطر وإيران حتى ياكل عيش لومانبح ماعطوه شي

[ عدد التعليقات: 2406 ] نشر منذ 2 ساعتين

اخ عايد المناع
ذول شلة فشل وفيصل القاسم صرماية اجلكم الله لليهود والمجوس
إنهم لا يستحون نعيق ونباح بس اتركك منهم

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