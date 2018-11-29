غموض في اختفاء ” كشونة ” ..ومتابعون يرجحون تورطها في قضية جنائية

أبوظبي(صدى):

أثار اختفاء الإماراتية الشهيرة ” كشونة ” صاحبة ” الشاص ” الحمراء ،من مواقع التواصل الاجتماعي جدلا واسعًا بين متابعيها.

ولاحظ المتابعون عدم تفاعل ” كشونة ” بمواقع التواصل منذ ما يقارب الشهرين، ما أدى إلى تردد شائعات حول كونها موقوفة في قضية جنائية.

وكان آخر منشور لكشونة بالإنستقرام يعود لأواخر شهر سبتمبر الماضي، واختفت منذ ذلك الحين.

يذكر أن محكمة جنح أبوظبي ، قد أدانت أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في قضية ” كشونة ” والمعروفة إعلاميًا بقضية ” نجوم التواصل الاجتماعي ” في الدعوة الجزائية وتغريمه 300 الف درهم عن تهمة السب باستخدام تقنية المعلومات المسندة إليه.

وكان المتهم، قد قام بنشر مقطع فيديو، موجهًا عبارات شتم وقذف في حق إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقًا على مقطع فيديو نشرته كشونة ، تصور فيه نفسها أثناء عبورها حدود المملكة، لمشاركة النساء فرحتهن بالسماح لهن بقيادة المركبات.

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