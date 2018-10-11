بعد سبه ” كشونة ” .. إغلاق حساب أحد مشاهير إنستجرام وتغريمه

أبو ظبي(صدى):

قضت محكمة جنح أبوظبي اليوم الخميس، بإدانة أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي في قضية ” كشونة ” والمعروفة إعلاميًا بقضية ” نجوم التواصل الاجتماعي ” في الدعوة الجزائية وتغريمه 300 الف درهم عن تهمة السب باستخدام تقنية المعلومات المسندة إليه.

وأمرت المحكمة بمحو المقطع المرئي وإغلاق الحساب المستخدم في الواقعة لمدة شهرين ومصادرة الهاتف المضبوط، وإلزام المشكو في حقه بالرسوم القضائية، كما قبلت الدعوى المدنية شكلًا وإلزام المتهم بأداء مبلغ 21 ألف درهم كتعويض مؤقت للمدعي وإلزامه بالرسوم.

وكان المتهم، قد قام بنشر مقطع فيديو على ” إنستجرام ” ، موجهًا عبارات شتم وقذف في حق إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقًا على مقطع فيديو نشرته المجني عليها على ” إنستجرام ” و ” سناب شات ” ، تصور فيه نفسها أثناء عبورها حدود المملكة، لمشاركة النساء فرحتهن بالسماح لهن بقيادة المركبات.

اقرأ أيضًا: