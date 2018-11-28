” آل الشيخ ” عن موقف الهلال تجاه أسرة ” البرقان ” : نبيل وغير مستغرب

ماجد محمد(صدى):

أشاد معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بموقف الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال، تجاه عائلة الراحل سلطان البرقان.

وقال آل الشيخ، في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بيض الله وجهك يا أبو سلطان، الله يغفر له ويرحمه، موقف نبيل وغير مستغرب ” .

وكان الأمير محمد بن فيصل أعلن أن دخل مباراة الهلال والنصر في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سيتم تخصيصه بالكامل لعائلة اللاعب الراحل سلطان البرقان.

وأضاف آل الشيخ: ” رحم الله اللاعب سلطان البرقان وأسكنه فسيح جناته… صادق العزاء والمواساة لأسرته وأهله ” .

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