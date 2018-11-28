” آل الشيخ ” عن موقف الهلال تجاه أسرة ” البرقان ” : نبيل وغير مستغرب
أشاد معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، بموقف الأمير محمد بن فيصل رئيس نادي الهلال، تجاه عائلة الراحل سلطان البرقان.
وقال آل الشيخ، في تغريدة له بموقع ” تويتر ” : ” بيض الله وجهك يا أبو سلطان، الله يغفر له ويرحمه، موقف نبيل وغير مستغرب ” .
وكان الأمير محمد بن فيصل أعلن أن دخل مباراة الهلال والنصر في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين سيتم تخصيصه بالكامل لعائلة اللاعب الراحل سلطان البرقان.
وأضاف آل الشيخ: ” رحم الله اللاعب سلطان البرقان وأسكنه فسيح جناته… صادق العزاء والمواساة لأسرته وأهله ” .
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