تخصيص دخل مباراة الهلال والنصر إلى عائلة سلطان البرقان

ماجد محمد(صدى):

أعلن الأمير محمد بن فيصل، رئيس نادي الهلال، عن تخصيص كامل دخل مباراة الهلال القادمة مع النصر لعائلة اللاعب سلطان البرقان رحمه الله، وذلك بالتضامن مع شركة صلة.

ونعى رئيس الهلال، وفاة لاعب النادي السابق سلطان البرقان، قائلًا : ” إنا لله وإنا إليه راجعون ..رحم الله الغالي سلطان البرقان وغفر له.. اللهم اغفرله وارحمه وعافه واعُف عنه واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس ” .

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