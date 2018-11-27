وفاة اللاعب الدولي سلطان البرقان بعد صراع مع المرض
انتقل، اليوم الثلاثاء، إلى الرفيق الأعلى، اللاعب الدولي، سلطان البرقان، لاعب نادي الهلال السابق، بعد صراع مع المرض.
يذكر أن البرقان كان يعاني من أورام في المخ، ورقد في العلاج حوالي 6 أشهر، حتى وفاته المنية.
ويبلغ البرقان من العمر 35 عامًا، وسبق أن لعب لعدة أندية محلية قبل أن يمثل منتخب بلاده في كأس العرب عام 2012، ويظهر بعدها كمحلل فني ضمن طاقم الخبراء الكرويين في قناة MBC PRO SPORTS.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 2403 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمة ويصبر اهلة وذوية
طلال الحربي[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 2 ساعتين
إنا لله وإنا إليه راجعون
الله يغفرله ويرحمه. الحمد لله على قضاه وقدره
اللهم صل وسلم على نبينا محمد
علي القفي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا لله وانا اليه راجعون
رحمك الله يابرقان واسكنك الله الجنه……
↩ابو تركي[ عدد التعليقات: 3648 ] نشر منذ 1 ساعة
لا حول ولا قوة الا بالله
الله يعفو عنه ويغفر له ويرحمه بواسع رحمته
ويثبته بالقول الصالح ويجعل قبره روضه من رياض الجنه
ويجمعنا واياه وجميع موتى المسلمين في جنات الفردوس الاعلى
انا لله وانا اليه راجعون
بنت النور🌹[ عدد التعليقات: 4742 ] نشر منذ 1 ساعة
ياعزتي له 💔 انا لله وانا الي راجعون
الله يرحمه ويغفر له ويتقبله القبول الحسن امين
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 11675 ] نشر منذ 1 ساعة
اللهم اغفر له وارحمه، وعافه ،واعف عنه ،وأكرم نُزُله ، ووسع مُدخلهُ ، واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة ،وأعذه من عذاب القبر ( ومن عذاب النار
ابو بدر المدريدي[ عدد التعليقات: 293 ] نشر منذ 38 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله..
الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..
والحمد لله على كل حال 💙🤚💙
*محزن الخبر*
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2921 ] نشر منذ 31 دقيقة
انا لله وانا اليه راجعون
رحمك الله يا سلطان ورحم الله جميع موتى المسلمين
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35352 ] نشر منذ 23 دقيقة
الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين يارب العالمين