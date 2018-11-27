وفاة اللاعب الدولي سلطان البرقان بعد صراع مع المرض

ماجد محمد(صدى):

انتقل، اليوم الثلاثاء، إلى الرفيق الأعلى، اللاعب الدولي، سلطان البرقان، لاعب نادي الهلال السابق، بعد صراع مع المرض.

يذكر أن البرقان كان يعاني من أورام في المخ، ورقد في العلاج حوالي 6 أشهر، حتى وفاته المنية.

ويبلغ البرقان من العمر 35 عامًا، وسبق أن لعب لعدة أندية محلية قبل أن يمثل منتخب بلاده في كأس العرب عام 2012، ويظهر بعدها كمحلل فني ضمن طاقم الخبراء الكرويين في قناة MBC PRO SPORTS.