بالفيديو.. لحظة هروب رئيس ريفر بليت أثناء حوار تلفزيوني بعد تأجيل مباراة البوكا

طلال الغامدي(صدى):

وسط حالات الشغب التي قام بها مشجعي فريق ريفر بليت الأرجنتيني، في الساعات القليلة الماضية، عاش رودلفو دونوفيريو، رئيس الفريق ، لحظات رعب أثناء حواره مع إحدى القنوات التلفزيونية داخل ملعب المونيمونتال.

وكان دونوفيريو يجري حوارًا لإحدى القنوات حتى اندفعت الجماهير هربًا من هجوم داخل أروقة الملعب واضطر بدوره للهرب خوفًا من أن يصاب بمكروه.

وتم تأجيل إنطلاق مباراة ريفربليت ضد بوكا جونيورز فى إياب نهائي كأس الليبرتادوريس لمدة 24 ساعة، بسبب أحداث شغب واعتداء على حافلة فريق بوكاجونيورز.

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