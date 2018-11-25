بالفيديو.. بعد تأجيل إياب ” نهائي القرن ” جماهير ريفر بليت تحدث شغبًا في الشوارع
في مشهد غريب بعد تأجيل موعد إنطلاق مباراة ريفربليت ضد بوكا جونيورز فى إياب نهائي كأس الليبرتادوريس لمدة ساعة واحدة، خرجت جماهير ريفربليت لتحطم السيارات خارج ملعب ” المونومينتال ” .
ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة الحادية عشر من مساء اليوم الأحد.
وكانت جماهير ريفربليت قد اعتدت على حافلة بوكا جونيورز لحظة وصوله إلى ملعب ” المونيمونتال ” ، وتعرض عدد من لاعبي فريق البوكا لإصابات، نقل على أثرها لاعبان إلى المستشفى.
وفيما يلي صورة للاعبان من بوكاجونيورز ، بعدما تعرضا لإصابات بالغة بعد الاعتداء على الحافلة:
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