بالفيديو.. بعد تأجيل إياب ” نهائي القرن ” جماهير ريفر بليت تحدث شغبًا في الشوارع

طلال الغامدي(صدى):

في مشهد غريب بعد تأجيل موعد إنطلاق مباراة ريفربليت ضد بوكا جونيورز فى إياب نهائي كأس الليبرتادوريس لمدة ساعة واحدة، خرجت جماهير ريفربليت لتحطم السيارات خارج ملعب ” المونومينتال ” .

ومن المقرر أن تنطلق المباراة فى تمام الساعة الحادية عشر من مساء اليوم الأحد.

وكانت جماهير ريفربليت قد اعتدت على حافلة بوكا جونيورز لحظة وصوله إلى ملعب ” المونيمونتال ” ، وتعرض عدد من لاعبي فريق البوكا لإصابات، نقل على أثرها لاعبان إلى المستشفى.

وفيما يلي صورة للاعبان من بوكاجونيورز ، بعدما تعرضا لإصابات بالغة بعد الاعتداء على الحافلة: