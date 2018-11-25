تعليم جازان تتفاعل مع شكوى ولي أمر الطالب المعتدى عليه بسلك كهربائي
تفاعلت إدارة تعليم جازان، مع شكوى ولي أمر الطالب، الذي تعرض للاعتداء بالضرب بسلك كهربائي على وجهه، من قبل معلمه بإحدى مدارس صامطة.
ووجه المدير العام لتعليم جازان، الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، بتشكيل لجنة عاجلة، للتحقيق في الشكوى.
ومن المقرر أن يتم اليوم الأحد، الوقوف على جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الأمر وتطبيق الإجراءات النظامية وفقًا لما ستسفر عنه نتائج التحقيق.
اقرأ أيضًا:
هزيم[ عدد التعليقات: 394 ] نشر منذ 1 ساعة
يضرب طالب بسلك كهربائي.
هذا مجرم مو معلم.
قسم بالله هالمعلم يبيله ضرب على وجهه بالمشرط.
والله صار من الضروري طلب كشف نفسي يثبت سلامة المعلم عند تعيينه.