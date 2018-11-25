طالب يتعرض للاعتداء بـ ” سلك ” على وجهه من قبل معلمه

تركي السالم(صدى):

أظهرت صورة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي ،آثار اعتداء على وجه طالب، بإحدى مدارس صامطة.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن الطالب قد تعرض للاعتداء بالضرب بسلك كهربائي، من قبل معلمه بالفصل.

وأضحت المصادر أن والد الطالب تقدم بشكوى، لتعليم جازان، مطالبًا بالتحقيق مع المعلم ، مناشدًا بتدخل الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية.