طالب يتعرض للاعتداء بـ ” سلك ” على وجهه من قبل معلمه
أظهرت صورة متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي ،آثار اعتداء على وجه طالب، بإحدى مدارس صامطة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الطالب قد تعرض للاعتداء بالضرب بسلك كهربائي، من قبل معلمه بالفصل.
وأضحت المصادر أن والد الطالب تقدم بشكوى، لتعليم جازان، مطالبًا بالتحقيق مع المعلم ، مناشدًا بتدخل الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 21447 ] نشر منذ 1 ساعة
ما تنفع الشكوى
المفروض العقاب بمثل الجريمه التي ارتكبها المعلم
لازم يضرب المعلم بنفس السلك على وجهه حتى لو اضطر والد الطالب استأجر احد لضرب المعلم