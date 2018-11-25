رئيس النصر يطلق هاشتاق ” مافي الفار طاهر ” ويطالب بالانتباه لما يدور في غرفة تقنية الفار
أطلق رئيس نادي النصر سعود آل سويلم ، وسمًا بعنوان ” ما في الفار طاهر ” ، مطالبًا رئيس الهيئة العامة للرياضة المستشار تركي آل الشيخ بالانتباه إلى ما يدور في غرفة تقنية الـ VSR.
وقال آل سويلم في سلسلة تغريدات : ” أسئلة بريئة أتمنى أجد لها إجابة: أي شك في لعبة ضد النصر غرفة تقنية الـVAR تطلب الحكم يراجع قراره.. أكثر من مرة حدث هذا آخرها مع شقيقنا الشباب أمس ” .
وتابع : ” أي شك في كرة لصالح الهلال غرفة تقنية الـVAR تطلب الحكم يراجع قراره وحدث هذا مرتين اليوم أمام الفيصلي ” .
وأضاف : ” كرة امرابط أمس ضربة جزاء لم تحتسب في الدقيقة 37 ، نحسن النية لم يشاهدها الحكم، طيب وين (الفار)!!! ” .
واختتم قائلا : ” الحقيقة اننا نحسن الظن كثيرًا وثقتنا بمعالي تركي آل الشيخ الرجل الذي تعب وعمل لا تزعزع، ونرجو منه الانتباه لما يدور في غرفة تقنية الفار ” .
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فقه[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ 24 دقيقة
مشكلتك انك تحط راسك براس الهلال …..