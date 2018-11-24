إدارة ” النصر ” تحتج على البطاقة الحمراء التي حصل عليها بيتروس

ماجد محمد(صدى):

احتجت إدارة نادي النصر رسميًا على البطاقة الحمراء التي حصل عليها اللاعب البرازيلي، بيتروس ماتيو، في مباراة الشباب.

وتعود الأسباب إلى أن القرار كان مبني على الإعادة البطيئة والتدخل كان سريع.

يذكر أن بيتروس تلقى البطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه اليوم أمام الشباب، التي كسبها النصر بهدف وحيد، لتعمده الخشونة مع أحد لاعبي الخصم في كرة مشتركة، وجاء الطرد بعد أن لجأ التشيكي بافيل كارالوفيتش إلى تقنية الفيديو من أجل التأكد من تعمد اللاعب إيذاء زميله.