بالصورة.. صديق الطبيب النفسي المتوفي يكشف الحقيقة ويؤكد عدم إنتحاره
فجر أحد أصدقاء الطبيب النفسي الذي هز المجتمع المصري بعد تداول أخبار عن إنتحاره نتيجة للإكتئاب ، مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكد أن صديقه ” إبراهيم نصرة ” لم ينتحر وفقاً للنيابة العامة .
وكشف صديق المتوفي ” إسلام عامر ” أن كل ما حدث أن الطبيب فقد توازنه أثناء تصليحه لسلك ” الدش ” على سطح البرج السكني بالبحيرة مما أدى إلى سقوطه .
وانتقد ” عامر ” في تدوينة له على “فيسبوك “ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن إنتحاره وما يترتب على ذلك من يأس المرضى النفسيين من العلاج وزيادة إقدامهم على الإنتحار.
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