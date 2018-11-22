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بالصورة.. صديق الطبيب النفسي المتوفي يكشف الحقيقة ويؤكد عدم إنتحاره

بالصورة.. صديق الطبيب النفسي المتوفي يكشف الحقيقة ويؤكد عدم إنتحاره
القاهرة(صدى):

فجر أحد أصدقاء الطبيب النفسي الذي هز المجتمع المصري بعد تداول أخبار عن إنتحاره نتيجة للإكتئاب ، مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكد أن صديقه ” إبراهيم نصرة ” لم ينتحر وفقاً للنيابة العامة .

وكشف صديق المتوفي ” إسلام عامر ” أن كل ما حدث أن الطبيب فقد توازنه أثناء تصليحه لسلك ” الدش ” على سطح البرج السكني بالبحيرة مما أدى إلى سقوطه .

وانتقد ” عامر ” في تدوينة له على “فيسبوك “ما تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن إنتحاره وما يترتب على ذلك من يأس المرضى النفسيين من العلاج وزيادة إقدامهم على الإنتحار.

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