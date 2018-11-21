بعد إصابة أحد المتنزهين.. الطيران المدني يحذر من ممارسة أنشطة الطيران الشراعي

عادل الحربي(صدى):

حذرت هيئة الطيران المدني، من ممارسة أنشطة الطيران الشراعي الخفيف، بعد أن أصيب أحد المتنزهين ، إثر سقوط طائرة شراعية بشكل مفاجيء في وادي الرمة ببريدة.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، تجدد الهيئة تحذيرها من ممارسة أنشطة الطيران الشراعي الخفيف لمخالفتها تعميم سمو وزير الداخلية الذي ينص على منع مزاولة جميع أنشطة الطيران الخفيف خارج نطاق ومسؤولية الأندية المرخص لها من قبل الهيئة.

وأضافت : وتهيب بالجميع الالتزام بالأنظمة وذلك حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات.

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