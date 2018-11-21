بالفيديو.. إصابة أحد المتنزهين إثر سقوط طائرة شراعية في وادي الرمة
أصيب أحد المتنزهين اليوم الأربعاء، إثر سقوط طائرة شراعية بشكل مفاجيء في وادي الرمة ببريدة.
وأوضحت هيئة الهلال الأحمر بأنه ورد بلاغاً من مواطن عند الساعة 16:15 من مساء يوم الأربعاء الموافق 3/13 إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة القصيم على الرقم الموحد 997 يفيد بوجود حادث سقوط طائرة شراعية على أحد المتنزهين بالقرب من وادي الرمة ببريدة.
وقالت الهيئة : وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية متخصصة للموقع لتقديم الخدمة الإسعافية المتقدمة، حيث نتج عن الحادث إصابة واحدة متوسطة الخطورة عبارة عن كسر مفتوح بالساق وتم نقل الحالة إلى مستشفى بريدة المركزي لاستكمال العلاج اللازم.
،،؛**”””سهم”””**؛،،[ عدد التعليقات: 2925 ] نشر منذ 1 ساعة
سم على الرجال يالي تصور …
صاروخ ارض جو …هههههه
الهمس الجميل[ عدد التعليقات: 2908 ] نشر منذ 1 ساعة
المشكلة سقط على شخص كان جالس بجنب صاحبة ودخل تحت السيارة من قوة الضربه
الله يشفيه يارب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 35075 ] نشر منذ 40 دقيقة
الله يستر