بالفيديو.. إصابة أحد المتنزهين إثر سقوط طائرة شراعية في وادي الرمة

نايف السالم(صدى):

أصيب أحد المتنزهين اليوم الأربعاء، إثر سقوط طائرة شراعية بشكل مفاجيء في وادي الرمة ببريدة.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر بأنه ورد بلاغاً من مواطن عند الساعة 16:15 من مساء يوم الأربعاء الموافق 3/13 إلى غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة القصيم على الرقم الموحد 997 يفيد بوجود حادث سقوط طائرة شراعية على أحد المتنزهين بالقرب من وادي الرمة ببريدة.

وقالت الهيئة : وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعافية متخصصة للموقع لتقديم الخدمة الإسعافية المتقدمة، حيث نتج عن الحادث إصابة واحدة متوسطة الخطورة عبارة عن كسر مفتوح ‏بالساق وتم نقل الحالة إلى مستشفى بريدة المركزي لاستكمال العلاج اللازم.