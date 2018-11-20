الراجحي يسرد قصة تأسيس المجموعة الوطنية للاستزراع المائي

علي القحطاني (صدى):

قال رجل الأعمال سليمان الراجحي إن البعض قد يحتاج إلى تعلم مهنة جديدة عليه، ساردًا تجربة خاضها في هذا الشأن.

وأوضح الراجحي التجربة، قائلًا: ” من باب تبادل التجارب، فقد قمنا بتأسيس المجموعة الوطنية للاستزراع المائي، دخلنا وليس لنا خبرة في زراعة الروبيان، فكان لابد من التعلم، أخذت جولة على دول عديدة تهتم بزراعة الروبيان، وخرجنا بفكرة محلية؛ حتى أصبح المشروع من أكبر مزارع الروبيان في العالم. “