بالفيديو والصور.. أهالي حي الروابي يناشدون معالجة حفر الأمطار

نايف السالم(صدى):

تسببت مياه الأمطار التي هطلت الأسبوع في حفريات بشوارع حي الروابي في جدة، الأمر الذي تسبب في أضرار بالمركبات.

وقال عدد من أهالي الحي أن الشوارع لا تخلو من الحفر التي خلفتها الأمطار وانتشرت بأحجام كبيرة، بعضها واضحة وبعضها غير واضحة بعد أن غمرتها مياه الأمطار، في الوقت الذي لا يوجد أي علامات تحذيرية.

وناشد الأهالي في الحي، الجهات المعنية بسرعة العمل على ردم هذه الحفر ومعالجتها، خاصة المنطقة التي تقع جوار مدرسة جرير مقابل مجرى السيل حيث تضررت كثيراً بالأمطار.

وكانت جدة قد شهدت الأسبوع الماضي تقلبات جوية وأمطار غزيرة، تسببت في غرق العديد من الشوارع والطرقات وإعاقة الحركة المرورية.