تفاصيل عن تورط الاستخبارات القطرية في اختفاء ” الهيل ” وتصفيته

طلال الضوي(صدى):

تصاعدت المطالب من منظمات حقوقية دولية بكشف الحقيقة وراء اختفاء المعارض القطري خالد الهيل، حيث تزداد الشبهات وتشير أصابع الاتهام نحو النظام القطرى الحاكم وأجهزته الاستخباراتية فى اختفاء ” الهيل ” .

وعن ذلك، كشفت منظمتان حقوقيتان أنهما تلقتا أنباء عن إعدام المعارض القطرى خالد الهيل قبل بضعة أيام فى سجون سرية بالدوحة.

وقال مصدر بارز بالمعارضة القطرية أنه كان هناك إغراءات من جانب عميل مخابراتى قطرى زعم أنه معارض قطرى منذ عام 2015؛ وذلك من أجل سفره إلى لندن، لكنه شك فى نواياه وفضل عدم السفر إلى العاصمة البريطانية.

حيث رجح أن يكون نفس العنصر وراء استدراج الهيل وخطفه ومن ثم تصفيته، مشيرًا إلى أنه قبل اختفاء ” الهيل ” ، تمت مكالمة هاتفية بينه وبين ضابط قطري بصيغة تحمل تهديد ووعيد لـ ” الهيل ” ، فى محاولة منه لإرسال التهديد إلى ” الهيل ” .

وكان ” الهيل ” قبل اختفائه أكد من خلال تدوينة له على ” تويتر ” أن مصادر قطرية حذرته من الاختطاف، وشرح من خلال التدوينة الطريقة التى سيتم بها اختطافه، وهى ما حدث بالفعل.

وخالد الهيل رجل أعمال قطرى، ومتحدث رسمى باسم المعارضة القطرية، وهو مُقيم فى بريطانيا، وفى عام عام 2014 أصدرت عائلة خالد الهيل المتواجدة فى قطر بيانًا تتبرأ فيه منه؛ خوفًا من بطش النظام الحاكم.

وأثار إختفاء المعارض القطري ” الهيل ” ضجة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث، وتسائل المغردين سبب الإختفاء الغامض والمفاجئ والذي جاء عقب تغريدات لـ ” الهيل ” نفسه عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” يؤكد فيها بأنه معرض للاختطاف.

إقرأ أيضا: