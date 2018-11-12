بالصور.. تفاصيل اختطاف المعارض القطري ” خالد الهيل ” وترحيله للدوحة

طلال الضوي(صدى):

أكدت وسائل إعلام قطرية معارضة للنظام القطري، على أنه تم اختطاف الناشط السياسي المعارض ” خالد الهيل ” ، وذلك بعدما تم استدراجه لسفارة القطرية في لندن، عقب فشل محاولة إغتياله طعنًا قبل شهر.

هذا وأثار إختفاء المعارض القطري ” الهيل ” ضجة كبيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث، تسائل المغردين سبب الإختفاء الغامض والمفاجئ والذي جاء عقب تغريدات للهيل نفسه عبر حسابه الرسمي بموقع ” تويتر ” يؤكد فيها بأنه معرض للاختطاف.

وأضافت ” وسائل الإعلام “، أنه تم التحقيق مع ” الهيل ” في السفارة من قبل المخابرات القطرية، ثم

تم اقتياده وترحيله إلي ” الدوحة ” بعد أن قاموا بتخديره وذلك في 28 سبتمبر الماضي بأمر من الأمير القطري ” تميم بن حمد آل ثاني “، وأنه تعرض لتعذيب شديد حتى يدلي بأسماء المعارضين في الداخل.

وبيّنت ” مصادر قطرية ” ، أنه تم إعدام المعارض ” خالد الهيل ” قبل أربع أيام رميًا بالرصاص، ولكن يبقى السؤال الذي وجهه آلاف المغردين والحقوقين للنظام القطري الإرهابي أين هي جثة ” خالد الهيل ” ؟ .