8 إدارات تعليمية تشارك في بطولة كرة اليد بمكة

محمد السعران(صدى):

تنطلق غداً الأحد منافسات بطولة التعليم لكرة اليد بالمرحلة الثانوية والتي تستضيفها إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة والمقامة في مقر صالة اليد بنادي الوحدة الرياضي ، حيث يشارك في هذه التصفيات النهائية ثمان إدارات تعليمية هي مكة المكرمة والرياض وجدة وشروره والمخواة والشرقية والأحساء وجازان ، وأوضح المدير العام لتعليم منطقة المكرمة المشرف العام على هذه البطولة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي بأن استضافة إدارة تعليم مكة المكرمة هو حافز لنا في أن نقدم كل ما لدينا لإبراز جهود الكوادر الإشرافية والتعليمية وذلك في القدرة على تنظيم مثل هذه البطولات التي ينتج عنها طاقات ومواهب ستكون رافداً قوياً للمنتخبات السعودية خلال الفترة القادمة ، لذلك تم الاستعداد بشكل مبكر في تشكيل جميع اللجان ذات الخبرة المميزة في دعم ونجاح مثل هذه البطولات .

وقال الحارثي: “حظيت الرياضة السعودية باهتمام كبير في رؤية المملكة 2030م التي أُطلقت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- إذ جاء منها أن الدولة ستشجع الرياضات بأنواعها من أجل تحقيق تميز رياضي على الصعيدين المحلّي والعالمي، والوصول إلى مراتب عالمية متقدمة في عدد منها،وبمتابعة دؤوبة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، مع حرص معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى في أن تستمر هذه اللقاءات الهادفة لأبناء الوطن ، مع تقديمه الدعم الكامل لجميع إدارات التعليم لإبراز وتقديم المواهب في كافة المجالات التي ستكون رافداً أساسياً لبناء وتنمية الوطن الغالي على قلوب الجميع .

من جانبه أكد مساعد مدير تعليم منطقة مكة المكرمة للشؤون التعليمية نائب المشرف العام ورئيس اللجان التنفيذية الدكتور فهد بن غرم الله الزهراني بأن إشراف المدير العام الأستاذ محمد الحارثي على هذه البطولة جاء كدعم ومتابعة للجان وذلك في أن تواصل عملها وتنفذ كل خططها على أن تكون هذه الاستضافة تليق بحجم وإمكانيات الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم لكافة إدارات التعليم في جميع مناطق ومدن المملكة ، لذلك تم توفير جميع السبل للمساهمة في دعم ونجاح هذه البطولة ، مشيراً بإنه كما يهتم التعليم بتأصيل المعارف وتعميقها وبناء الشخصية فهو لا يغفل عن بناء الجسم الذي يساعد على بناء العقل وتزويده بالخبرات والمعارف والتجارب والأنشطة التي تعرف من مستواها التحصيلي وتكمنه من إبراز مواهبه وسط اهتمام ومتابعة من قبل وزارة التعليم .

من جهته أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي بتعليم منطقة مكة المكرمة نائب رئيس اللجان التنفيذية الأستاذ نبيل بكر طيب بأن النشاط والرياضة أمران مهمان للتطوير ورفع المستوى التحصيلي لدى الطالب فالقدرة الذهنية تتطلب حركة بدنية ليكون الفرد قادراً على الاستيعاب ، إضافة إلى إن مثل هذه البطولات تساهم بشكل كبير في رفع المستوى التحصيلي لدى الطلاب لذلك حرصت الوزارة بوضع جدول زمني منذ بداية العام الدراسي على وجود مثل هذه البطولات التجمعية والتي تخلقُ روح الإثارة والتنافس الشريف بين الجميع .

إلى ذلك أكد رئيس قسم التربية البدنية والنشاط الرياضي بتعليم منطقة مكة المكرمة رئيس اللجان الفنية للبطولة الأستاذ سعد بن محمد الزهراني بأن اهتمام المدير العام ومساعده في توفير كافة الخدمات لإبراز إمكانيات إدارة تعليم مكة في تنظيم مثل هذه البطولات التي تجتمع فيها ثمان إدارات تعليمية تم توفير السكن الملائم لهم والمواصلات التي تنقلهم إلى مقر البطولة مع مرافقة جميع الإدارات أحد منسوبي إدارة تعليم مكة وذلك من أجل تقديم كافة الخدمات لهم في أسرع وقت وهذا ما نسعى إليه في أن نقدم لهم كافة الأمور التي يحتاجونها طوال أيام البطولة وأثناء تواجدهم في مكة ، منوهاً بأن اللجان الفنية بدأت أعمالها منذ وقت مبكر حيث تم عقد العديد من اللقاءات في مقر الإدارة العامة وفي بيت الطالب مقر استقبال الوفود حيث تم الإطلاع على جاهزية السكن وكافة المرافق التي يحتاجها أعضاء الوفود أثناء التواجد في المقر ، إضافة إلى وضع جميع الخطط التي سيتم تنفيذها والعمل عليها خلال أيام البطولة .