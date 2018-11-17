كساب العتيبي: أخبار الجزيرة وواشنطن بوست عن خاشقجي ” هياط “

عادل الحربي(صدى):

استنكر المعارض السابق كساب العتيبي، ما تتناوله صحيفة ” واشنطن بوست ” الأمريكية، بشأن قضية الصحفي المتوفي جمال خاشقجي، ونشرها الادعاءات على نهج قناة الجزيرة القطرية.

وقال العتيبي في تغريدة له : ” تكرار ممجوج من الجزيرة ،والواشنطن بوست للأخبار، كلما خبتْ نار قضية خاشقجي حاولوا إشعالها بأخبار عاجلة لا تُقدِّم ولا تؤخر ” .

وأضاف: ” بعد بيان النائب العام الأمر قد حُسم وانتهى، بانتظار أن يسلّمنا الأتراك التسجيلات. عدا ذلك هي جعجعة، وهياط، وألاعيب إعلامية يعرفها السعوديون جيداً ” .

وتابع: ” كل ما تسمعونه من أخبار عاجلة، وضخ معلوماتي هو مُجرّد هياط إعلامي معروفةٌ دوافعه، لا الواشنطن بوست، ولا ” السي آي أيه ” ولا عفاريت سليمان يُمكنها النيل من الروح المعنوية للسعوديين، كونوا كما أنتم مؤمنين بوطنكم، واثقين بقيادته. وارفع رأسك أنت سعودي ” .

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