كساب العتيبي: أخبار الجزيرة وواشنطن بوست عن خاشقجي ” هياط “
استنكر المعارض السابق كساب العتيبي، ما تتناوله صحيفة ” واشنطن بوست ” الأمريكية، بشأن قضية الصحفي المتوفي جمال خاشقجي، ونشرها الادعاءات على نهج قناة الجزيرة القطرية.
وقال العتيبي في تغريدة له : ” تكرار ممجوج من الجزيرة ،والواشنطن بوست للأخبار، كلما خبتْ نار قضية خاشقجي حاولوا إشعالها بأخبار عاجلة لا تُقدِّم ولا تؤخر ” .
وأضاف: ” بعد بيان النائب العام الأمر قد حُسم وانتهى، بانتظار أن يسلّمنا الأتراك التسجيلات. عدا ذلك هي جعجعة، وهياط، وألاعيب إعلامية يعرفها السعوديون جيداً ” .
وتابع: ” كل ما تسمعونه من أخبار عاجلة، وضخ معلوماتي هو مُجرّد هياط إعلامي معروفةٌ دوافعه، لا الواشنطن بوست، ولا ” السي آي أيه ” ولا عفاريت سليمان يُمكنها النيل من الروح المعنوية للسعوديين، كونوا كما أنتم مؤمنين بوطنكم، واثقين بقيادته. وارفع رأسك أنت سعودي ” .
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 21174 ] نشر منذ 1 ساعة
هذا لا يسمى هياط اعلامي بل حرفنه في استغلال الاعلام المريء والمقرؤ في اشعال القضيه والبقاء على استمراريتها مشتعله وهذا ما يفتقده اعلامنا مع الاسف
نظام الحمدين الحقير ادار قضية خاشقجي بطريقه مختلفه مدروسه ومتفق عليها مع الاتراك الذين يعلمون بالجريمه قبل وقوعها ومع الاسف استطاعو اختراق المجموعه التي ارسلت للقاء الخاشقجي و ورطوهم بما يعود لمصلحة النظام القطري الحقير
الان المفروض ان نقلب الطاوله على تركيا ونطالبها بتسليم رجال الامن الذين شاركو في الجريمه وكذلك الذين صوروا و سجلو ما دار في القنصليه السعوديه
المفروض يتم رفع الموضوع الى مجلس الامن ضد تركيا لتتضح الحقيقه التي يحاول الاتراك التهرب منها