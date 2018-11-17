خالد بن سلمان يطالب واشنطن بالكشف عما لديها بخصوص إدعاءاتها حول قضية خاشقجي

واشنطن(صدى):

علق صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان، سفير المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، على ما ذكرته صحيفة ” الواشنطن بوست ” مؤخرًا حول قضية جمال خاشقجي، مؤكدًا أنه غير صحيح.

وأشار الأمير إلى أن آخر تواصل مع جمال خاشقجي كان عبر الرسائل النصية 26 اكتوبر 2017.

كما أوضح سموه أنه لم يتحدث مطلقًا هاتفيا مع الصحفي المتوفي جمال حاشقجي، ولم يتطرق إلى ذهابه لتركيا.

وقال إن ” واشنطن بوست ” اجتزأت رده بشأن أسئلة متعلقة بقضية خاشقجي، مشيرًا إلى أن ما نشرته بشان إجرائه اتصالا بخاشقجي واقتراحه عليه الذهاب لتركيا، يعد اتهامًا خطيرًا ، ولا يجب نسبه لمصادر مجهولة.

وطالب خالد بن سلمان واشنطن بالكشف عما لديها إن كانت هذه الإدعاءات صحيحة.