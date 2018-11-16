فوائد مذهلة لرفع الأثقال لمدة ساعة أسبوعيا

واشنطن(صدى):

أوضح باحثون في جامعة ولاية آيوا الأمريكية أن رفع الأثقال لمدة ساعة أسبوعيًا يحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأبان الباحثون أنّ رفع الأثقال لمدة ساعة أسبوعيًا خفض خطر الإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة دماغية بنسبة تتراوح بين 40 و70%، بالإضافة إلى الحد من ارتفاع الكوليسترول في الدم.

ويعتقد الناس أنهم بحاجة لقضاء الكثير من الوقت في رفع الأثقال، لكن أقل من 5 دقائق قد تكون فعالة في الحفاظ على صحة القلب

وتعتبر العضلات هي محطة الطاقة التي تحرق السعرات الحرارية، وبناء العضلات لا يساعد على تحريك مفاصلك وعظامك فقط بل الوقاية من السمنة وتوفير فوائد طويلة الأجل لصحة الجسم.