” الهلال الأحمر ” يكشف تفاصيل جديدة عن إصابة معلمة بسبب الأمطار بالقصيم

سالم المطيري(صدى):

تسببت الأجواء المتقلبة والأمطار المتواصلة على عنيزة في منطقة القصيم، في إصابة معلمة بحالة من الخوف والهلع؛ حيث اتضح بعد الكشف الأولي عليها أن وضعها مطمئن، ولم تتعرض لضربة صاعقة أو أي شيء من هذا القبيل.

ومن جانبه، صرّح المتحدث للهلال الأحمر بالقصيم محمد الجعيثن، قائلًا: ” تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة القصيم بلاغاً من مواطنة عند الساعة 7:46 من صباح اليوم يفيد بوجود حالة مرضية لإحدى منسوبات المدرسة الابتدائية الثالثة في محافظة عنيزة. ”

وفي السياق نفسه، أكد ” الجعيثن ” أنه: ” على الفور تم توجيه فرقة إسعافية إلى الموقع وعند الكشف عليها اتضح أنها في حالة هلع وتوتر ووضعها مطمئن بعد الكشف عليها بالموقع وتقديم الخدمة الإسعافية اللازمة ونقلها إلى مستشفى الملك سعود بمحافظة عنيزة للاطمئنان عليها. ”

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