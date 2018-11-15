بالفيديو.. تعرض معلمة لإصابة بسبب الأمطار في القصيم

سالم المطيري(صدى):

نشرت معلمات في القصيم مقطع فيديو لزميلتهن أوضحن خلاله تعرضها لإصابة بسبب الأمطار، كما طالبن بتعليق الدراسة للمعلمين والمعلمات محازاة بالطلاب أثناء هطول الأمطار حفاظا على أرواحهم.

وأثار المقطع المتداول جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وعلق مغرد:”تفكير غريب وعقيم عندما يعلقون دراسة الطلاب ويُجبرون المعلمين والمعلمات على الدوام وكأن الأمطار والسيول إذا رأت معلماً رفعت له القبعة إجلالاً له وتنحت عن طريقه حتى يبتعد علقوا الدراسة للكل”.

ورأى مغرد آخر: ” المفروض يكون كلام المعلمين عن ارتباطهم بتعليم الطالب مو ضررهم بالأمطار لأن جميع موظفي الدولة يدامون والأمور تمام “.

وقال مغرد ثالث: ” أوڤررررر دراما.. ويتحسبون ! وش تسوي الحكومة ترد المطر ؟! كل العالم تطلع بالمطر و تداوم “.

وأشار مغرد رابع: ” المعلمين ماهو مثل باقي الموظفين يقطعون مسافات طويلة وغير كذا مافي حصص ولاطلاب فماله داعي الحضور من البداية أنصفوهم كلمة حق تقال “.

وأوضح مغرد خامس:” أي موظف ممكن يتعرض لإصابة مو بس المعلم مسوين دور الضحية المعلمين تعودو على الإجازات ومايشتكوا وقت الأمطار إلا المعلمين وكأنهم الوحيدين اللي يداوموا في وقت المطر “.