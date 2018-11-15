بالفيديو.. تعرض معلمة لإصابة بسبب الأمطار في القصيم
نشرت معلمات في القصيم مقطع فيديو لزميلتهن أوضحن خلاله تعرضها لإصابة بسبب الأمطار، كما طالبن بتعليق الدراسة للمعلمين والمعلمات محازاة بالطلاب أثناء هطول الأمطار حفاظا على أرواحهم.
وأثار المقطع المتداول جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، وعلق مغرد:”تفكير غريب وعقيم عندما يعلقون دراسة الطلاب ويُجبرون المعلمين والمعلمات على الدوام وكأن الأمطار والسيول إذا رأت معلماً رفعت له القبعة إجلالاً له وتنحت عن طريقه حتى يبتعد علقوا الدراسة للكل”.
ورأى مغرد آخر: ” المفروض يكون كلام المعلمين عن ارتباطهم بتعليم الطالب مو ضررهم بالأمطار لأن جميع موظفي الدولة يدامون والأمور تمام “.
وقال مغرد ثالث: ” أوڤررررر دراما.. ويتحسبون ! وش تسوي الحكومة ترد المطر ؟! كل العالم تطلع بالمطر و تداوم “.
وأشار مغرد رابع: ” المعلمين ماهو مثل باقي الموظفين يقطعون مسافات طويلة وغير كذا مافي حصص ولاطلاب فماله داعي الحضور من البداية أنصفوهم كلمة حق تقال “.
وأوضح مغرد خامس:” أي موظف ممكن يتعرض لإصابة مو بس المعلم مسوين دور الضحية المعلمين تعودو على الإجازات ومايشتكوا وقت الأمطار إلا المعلمين وكأنهم الوحيدين اللي يداوموا في وقت المطر “.
معالي الوزير الدكتورنحول[ عدد التعليقات: 35 ] نشر منذ 2 ساعتين
وش استفاد الوزير الحين
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 38316 ] نشر منذ 1 ساعة
الوزير قاعد بمكتبه
يحتسي الشاهي ويبدع في الأفكار
والعصيمي موجود
لاتشيلون هم📢😐
المعلم يغامر بوسط السيول والأمطار
علشان يوصل لمدرسة مافيها ولاطالب
أنا مدري وش نوع اللبتن
هو كبوس ولا ربيع🤔
سل[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
واضح انها كبيره بالعمر طيب عزيزتي فيه شي اسمه تقاعد وريحي راسك وافتحي شواغر للبنات العاطلات عن العمل
الكلام لك ولغيرك
وبعدين سلمك الله ماهو بس انتي اللي تداومين لحالك جميع الناس تداوم مير والله الفسقه اجازه نهايه العام 4 شهور نايمه وتستلمين راتبك وجت ع يوم تداومينه بوقت المطر