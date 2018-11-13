أحمد موسى: أفتقد والدتي وسعيد للإجتماع بلاعبي منتخب بلادي

ماجد محمد(صدى):

علَّق لاعب فريق النصر، النيجيري أحمد موسى، على عودته إلى نيجيريا للانضمام إلى منتخب بلاده.

وقال ” موسى ” في تصريحات صحفية: ” أفتقد والدتي كثيراً، وسعيد جداً للإجتماع مجدداً بلاعبي منتخب بلادي ” .

ومن المقرر أن يغادر النيجيري أحمد موسى، للمشاركة مع منتخبه في المباراة التي سيخوضها أمام منتخب جنوب أفريقيا في ملعب سوكر سيتي.

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