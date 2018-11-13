أحمد موسى: أفتقد والدتي وسعيد للإجتماع بلاعبي منتخب بلادي
علَّق لاعب فريق النصر، النيجيري أحمد موسى، على عودته إلى نيجيريا للانضمام إلى منتخب بلاده.
وقال ” موسى ” في تصريحات صحفية: ” أفتقد والدتي كثيراً، وسعيد جداً للإجتماع مجدداً بلاعبي منتخب بلادي ” .
ومن المقرر أن يغادر النيجيري أحمد موسى، للمشاركة مع منتخبه في المباراة التي سيخوضها أمام منتخب جنوب أفريقيا في ملعب سوكر سيتي.
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ابو نايف[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 34 دقيقة
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