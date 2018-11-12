لاعبو النصر يغادرون النادي إلى منتخباتهم

نواف السالم(صدى):

كشف نادي النصر، عن مغادرة لاعبيه الأجانب للمشاركة في مباريات منتخاباتهم، حيث استدعتهم منتخباتهم بشكل رسمي لذلك.

ويغادر النيجيري أحمد موسى، للمشاركة مع منتخبه في المباراة التي سيخوضها أمام منتخب جنوب أفريقيا في ملعب سوكر سيتي.

كما سيشارك المغربي نور الدين أمرابط، منتخب بلاده في المباراة التي سيخوضها أمام منتخب الكاميرون لحساب تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 في الكاميرون.

وأخيرًا يغادر البيروفي كريستيان راموس، للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده، بعدما طلبه الاتحاد البيروفي لكرة القدم رسمياً من النادي العاصمي.