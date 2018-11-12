عودة 6 مؤذنين بالمسجد الحرام إلى العمل بعد شهرين من إيقافهم

نايف السالم(صدى):

قررت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أمس الأحد، رفع الإيقاف عن 6 مؤذنين كانت قد أوقفتهم قبل شهرين، دون توجيه خطابات رسمية لهم، أو توضيح أسباب الإيقاف.

ومن المقرر أن يبدأ المؤذنون في رفع الآذان بالحرم ،اليوم الأثنين، حسب الجداول الموزعة، وذلك بعدما أبلغتهم رئاسة المسجد برفع الإيقاف شفهيًا، على أن يلتزموا بما وجه إليهم من تعليمات.

وكان مصدر قد صرح مسبقًا بأن الرئاسة فاجأت المؤذنين بتوجيه الإيقاف ،وكان من بينهم مؤذنين لهم عقود عدة في هذه المهنة.

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