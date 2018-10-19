إيقاف 6 مؤذنين في المسجد الحرام عن العمل

نايف السالم(صدى):

أوقفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين 6 مؤذنين في المسجد الحرام عن عملهم، شفهيًا دون توجيه خطابات رسمية لهم، أو توضيح أسباب الإيقاف.

وكان المتحدث الرسمي للرئاسة أحمد المنصوري قد قرر إحالة الموضوع إلى الجهة المختصة انتظارًا لإفادتها ولم يصل الرد رغم مرور ثمانية أيام عمل ، بحسب مكة.

وكشف مصدر أن قرار إيقاف المؤذنين من المسجد الحرام لم يراعى المعايير المنصوصة في الأنظمة واللوائح المتعارف عليها، والتي تبدأ بتوجيه الإنذارات للشخص في حال ثبتت مخالفته، ثم تطبق بحقه عقوبة الإيقاف إذا كرر المخالفة نفسها.

وأضاف المصدر أن الرئاسة فاجأت المؤذنين بتوجيه الإيقاف منذ أسبوعين، ولن تخطر المؤذنيين بأي مخالفات مؤكدة أن من بين الموقوفين مؤذنين لهم عقود عدة في هذه المهنة.