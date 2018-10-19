إيقاف 6 مؤذنين في المسجد الحرام عن العمل
أوقفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين 6 مؤذنين في المسجد الحرام عن عملهم، شفهيًا دون توجيه خطابات رسمية لهم، أو توضيح أسباب الإيقاف.
وكان المتحدث الرسمي للرئاسة أحمد المنصوري قد قرر إحالة الموضوع إلى الجهة المختصة انتظارًا لإفادتها ولم يصل الرد رغم مرور ثمانية أيام عمل ، بحسب مكة.
وكشف مصدر أن قرار إيقاف المؤذنين من المسجد الحرام لم يراعى المعايير المنصوصة في الأنظمة واللوائح المتعارف عليها، والتي تبدأ بتوجيه الإنذارات للشخص في حال ثبتت مخالفته، ثم تطبق بحقه عقوبة الإيقاف إذا كرر المخالفة نفسها.
وأضاف المصدر أن الرئاسة فاجأت المؤذنين بتوجيه الإيقاف منذ أسبوعين، ولن تخطر المؤذنيين بأي مخالفات مؤكدة أن من بين الموقوفين مؤذنين لهم عقود عدة في هذه المهنة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36168 ] نشر منذ 46 دقيقة
مادام وجهه له أنذارات
ولم يتجاوب معها
فيستاهل😐
ابو الللو[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 18 دقيقة
يا القرني ؟؟؟؟ مو كفاية انك ما تفهم !؟ برضه ما تعرف تقرأ !!؟؟ تراك فاهم التطبيل غلط ! … علما اني ما احب التعليق بالصحف لان هالحيز للناس الفاضية واللي تعاني فراغ فكري ! ويمكن اول مرة اعلق ! .. تمنيت أرسلها لك خاص لكن ما اعرف الطريقة … اركد اركد .. امسك ارضك وانا اخوك وروح لخطبة الجمعة من بدري عساها تنور عقلك شوي .
ابو الللو[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 17 دقيقة
يا القرني ؟؟؟؟ مو كفاية انك ما تفهم !؟ برضه ما تعرف تقرأ !!؟؟ تراك فاهم التطبيل غلط ! … علما اني ما احب التعليق بالصحف لان هالحيز للناس الفاضية واللي تعاني فراغ فكري ! ويمكن اول مرة اعلق ! .. تمنيت أرسلها لك خاص لكن ما اعرف الطريقة … اركد اركد .. امسك ارضك وانا اخوك وروح لخطبة الجمعة من بدري عساها تنور عقلك شوي .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36168 ] نشر منذ 12 دقيقة
طيب عطنا العلم!!!
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 36168 ] نشر منذ 11 دقيقة
لأن الي أعرفه
أنه مايوقفونهم كذا الا من شي
وأبد الخاص عندي مفتوح على تويتر
والله يجزاك خير
على التنبيه😘