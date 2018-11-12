بعد مباراة النصر والاتفاق..الفريدي يوجه رسالة لمنتقديه: الموهبة لاتموت

ماجد محمد(صدى):

تحدى صانع ألعاب النصر أحمد الفريدي، منتقديه، بعد الفوز أمام الاتفاق ضمن منافسات دوري المحترفين.

وقال الفريدي في رسالته إلى جميع من انتقدوه ،إنه موهبة، والموهبة لايمكن أن تموت أبدًا، مضيفًا: ” لذلك فأنا قادر على التألق مرة أخرى ” .

وأضاف، أنه في حال شارك في المباريات بصفة أساسية ،فسوف يعود إلى تألقه مرة أخرى.

وكان نادي النصر، قد اقتنص ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على الاتفاق بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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