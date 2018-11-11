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بالفيديو والصور.. النصر يقتنص 3 نقاط ثمينة ويعزز مركزه

بالفيديو والصور.. النصر يقتنص 3 نقاط ثمينة ويعزز مركزه
نواف السالم(صدى):

اقتنص نادي النصر، ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على الاتفاق بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز أهداف النصر، جوليانو دي باولا في الدقيقة 32، ثم عزَّز نور الدين أمرابط التقدم في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

وسجّل هدف الاتفاق الوحيد، سعيد الربيعي في الدقيقة 83، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف.

وارتفع رصيد النصر إلى 22 نقطة ليعزز مركزه الثاني في ترتيب الدوري، فيما تجمّد رصيد الاتفاق عند 14 نقطة في المركز السادس.

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 3353 ] نشر منذ 1 ساعة

مبروووك يالفهد

[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 35 دقيقة

مبروك لثلاجة العالمية صعبة قوية
هي محنة عفواً اقصدة نشوة وتروح لحالحالها وترجع حلمة بوووووووووووووووووووووووو لعععععععععععععع
طبيعي يفوزون على شان يأكدون ان العلة كانت في المدرب

[ عدد التعليقات: 2523 ] نشر منذ 30 دقيقة

الف مبروك للعالمي وجماهير الشمس، وهاردلك لجماهير فارس الدهناء ومحبينه..

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