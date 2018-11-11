بالفيديو والصور.. النصر يقتنص 3 نقاط ثمينة ويعزز مركزه

نواف السالم(صدى):

اقتنص نادي النصر، ثلاث نقاط ثمينة بعد فوزه على الاتفاق بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأحرز أهداف النصر، جوليانو دي باولا في الدقيقة 32، ثم عزَّز نور الدين أمرابط التقدم في الدقيقة 68 من عمر اللقاء.

وسجّل هدف الاتفاق الوحيد، سعيد الربيعي في الدقيقة 83، لتنتهي المباراة بهدفين مقابل هدف.

وارتفع رصيد النصر إلى 22 نقطة ليعزز مركزه الثاني في ترتيب الدوري، فيما تجمّد رصيد الاتفاق عند 14 نقطة في المركز السادس.

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #الاتفاق سجله اللاعب : سعيد الربيعي في الدقيقة 82

الاتفاق 1 : 2 النصر #الاتفاق_النصر pic.twitter.com/F6RrPpgq8j — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 11, 2018

🎥 فيديو للهدف الثاني لنادي #النصر سجله اللاعب :نور الدين امرابط في الدقيقة 68

الاتفاق 0 : 2 النصر #الاتفاق_النصر pic.twitter.com/RsVDHznt0O — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 11, 2018

🎥 فيديو للهدف الأول لنادي #النصر سجله اللاعب : جوليانو في الدقيقة 32

الاتفاق 0 : 1 النصر #الاتفاق_النصر pic.twitter.com/TGlu6r9dVc — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) November 11, 2018

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