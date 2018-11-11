المراعي: وظائف إدارية شاغرة بالرياض والخرج

فاطمة المالكي(صدى):

أكدت شركة المراعي للألبان، اليوم الأحد، على توافر وظائف قيادية للسعوديين والمقيمين، لحمَلة درجة البكالوريوس؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيس في مدينة ” الرياض، وفروعها بالخرج.

وأوضحت ” الشركة ” ، أنّ التقديم مُتاح بدءًا من اليوم، وأن الوظائف المتاحة على مسمى ” مدير مخاطر الأعمال: درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، التجارة، أو الصناعة أو المجالات ذات الصلة، ومدير مجموعة المنتجات: درجة البكالوريوس في تخصص التسويق بالرياض، ومدير هندسة المصانع بدرجة البكالوريوس في تخصص الهندسة ” الخرج ” .

وأشارت ” الشركة ” ، إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط الأتي هنـــا .