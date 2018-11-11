المياه الوطنية تطلق نظامها الإلكتروني ” النخبة ” في وحدة أعمال مدينة الطائف

الطائف(صدى):

أطلقت شركة المياه الوطنية نظامها الإلكتروني ” النخبة ” في وحدة أعمال مدينة الطائف، الذي يمكن العملاء من الحصول على صهاريج المياه في أقل من ساعة أثناء عمل المحطات.

وأوضح مدير وحدة أعمال مدينة الطائف بشركة المياه الوطنية المهندس سعيد بن مسفر الوادعي، أن الشركة أطلقت مؤخراً نظام ” النخبة ” ، الذي يتيح للعملاء طلب صهاريج المياه أثناء فترة عمل المحطات، مبيناً أن النظام يضمن للعملاء سهولة الحصول على الصهاريج دون الحاجة للحضور إلى مواقع محطات التعبئة بالطائف.

وبين أن هذه الخدمة تأتي حرصاً من الشركة على تقديم أرقي الخدمات لعملائها في وقت وجيز وتوفير الخدمة إلكترونياً ، مشيراً إلى أن نظام النخبة تم تفعيله حالياً في محطة تعبئة الجوهرة التي تعمل من الساعة 5 صباحاً وحتى 12 بعد منتصف الليل، وفي محطة تعبئة الحوية التي تعمل من الساعة 9 صباحاً إلى 12 ظهراً، ثم تتوقف ساعتين بسبب وقت ذروة الحركة المرورية الذي حددته إدارة المرور، و يستأنف العمل بعد ذلك من الساعة 2 ظهراً إلى 12 بعد منتصف الليل, بينما محطة تعبئة العرفاء من الساعة 5 صباحا إلى 5 عصراً.

وأضاف الوادعي أنه يجرى العمل حالياً على تفعيل النظام قريباً في المحطات الأخرى بمحافظة الطائف، والبالغ عددها 6 محطات موزعة في أماكن متفرقة، وتضم (325) صهريجاً بكميات مياه تجاوزت 35 ألف م3 يومياً في المحطات كافة التي يعمل بها 468 موظفاً يعملون بنظام الورديات لتقديم الخدمة للعملاء.

وأكد الوادعي أن الشركة تستقبل طلبات العملاء عبر الرقم الموحد (920001744) خلال الفترات المذكورة، مبيناً أن الخدمة ستتيح للعميل الحصول على الصهريج في أقل من ساعة – بمشيئة الله -، مؤكداً أن جميع الأعمال المنفذة تقوم وفق أسس ومعايير عالية تضمن تحقيق الجودة المطلوبة، وترفع مستوى الخدمات المقدمة بقطاعي المياه والخدمات البيئية.