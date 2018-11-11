سلوفيني لمواجهة الاتفاق والنصر .. وبولندي للوحدة والهلال
يدير الحكم السلوفيني ” دامير سكومينا ” لقاء النصر والاتفاق اليوم الأحد؛ بينما يدير البولندي ” بافيل جيل ” مواجهة الوحدة والهلال، وذلك ضمن مواجهات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وعلى جانب آخر، يقود البرتغالي هيلدر كريستوفا مدرب الفئات السنية لكرة القدم بنادي النصر مباراة الفريق الأول أمام الاتفاق؛ كمدير فني مؤقت تمهيدا للتعاقد مع مدير فني آخر خلال الفترة المقبلة.
ابو راشد[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 34 دقيقة
صافرة سلوفينية تدير لقاء النصر والاتفاق.. وأخرى بولندية لمواجهة الوحدة والهلال ياهيئة الرياضة الحكام المحليين اصبحو في طي النسيان اعطوهم فرصة لو بنسبة 50% مناصفة مع الحكام الاجانب لتحكيم بعض المباريات
ابو راشد[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 21 دقيقة
كنا نعول علي العالمي يوقف هدير الاموج الزرقاء لاكن خاب ظننا بهزائم من الاهلي وتعادل مع الفيحاء ويمكن الليلة ينهزم من فارس الدهناء وكنا نعول علي الاهلي ايضا فقدو نقاط كثيرة بهزائم من الاتفاق والقادسية القطار الازرق السريع انطلق مين يقدر يلحقه