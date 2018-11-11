سلوفيني لمواجهة الاتفاق والنصر .. وبولندي للوحدة والهلال

نواف السالم(صدى):

يدير الحكم السلوفيني ” دامير سكومينا ” لقاء النصر والاتفاق اليوم الأحد؛ بينما يدير البولندي ” بافيل جيل ” مواجهة الوحدة والهلال، وذلك ضمن مواجهات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وعلى جانب آخر، يقود البرتغالي هيلدر كريستوفا مدرب الفئات السنية لكرة القدم بنادي النصر مباراة الفريق الأول أمام الاتفاق؛ كمدير فني مؤقت تمهيدا للتعاقد مع مدير فني آخر خلال الفترة المقبلة.