تلاسن حاد بين حسن معاذ والجماهير بالمطار

ماجد محمد(صدى):

شهد مطار الملك خالد الدولي بالرياض، حالة تلاسن حاد بين اللاعب حسن معاذ وبعض الجماهير الغاضبة من الخسارة أمام الفيحاء.

وتدخل مدير فريق الاتحاد محمد السليمان، لإنهاء الخلاف، موجهًا معاذ بالابتعاد عن الجماهير.

يذكر أن اتحاد الكرة برئاسة قصي الفواز، قد رفع الإيقافات والعقوبات عن كافة من صدر ضدهم عقوبات خلال الفترة الماضية، من بينهم حسن معاذ، بعد واقعة اعتدائه على حسين عبدالغني لاعب أحد.

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