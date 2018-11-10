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بالفيديو والصور.. الفيحاء ينضم لسلسلة الفائزين على الاتحاد

بالفيديو والصور.. الفيحاء ينضم لسلسلة الفائزين على الاتحاد
ماجد محمد:تصوير محمد السعران:عبدالعزيز حامدي(صدى):

تلقى نادي الاتحاد هزيمة جديدة، من نادي الفيحاء، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بدأت الشباك تهتز مبكرًا، حيث افتتح دانيلو أسبريلا لاعب الفيحاء الأهداف في الدقيقة 16، ليتعادل رومارينيو بعدها بخمس دقائق فقط، وينتهي الشوط الأول بالتعادل هدف لهدف.

وفي الشوط الثاني، تقدَّم لاعب الفيحاء ألكساندروس تزيوليس، لفريقه بهدف في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.
ارتفع رصيد الفيحاء إلى 10 نقاط محتلًا المركز العاشر، فيما ظلَّ الحال على ما هو عليه بالنسبة لنادي الاتحاد حيث يتذيل القائمة بنقطتين فقط.

 

 

 

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3322 ] نشر منذ 29 دقيقة

الاتحاد راح يفوز على الاهلي والنصر ان شاءالله
في الجولتين القادمة

[ عدد التعليقات: 5893 ] نشر منذ 10 دقائق

مبروك للفيحاء الفوز ***
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الأتحاد * الى أين *؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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