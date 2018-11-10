فواز القرني يصف ما يحدث للاتحاد بـ ” اللعنة ” .. فماذا يقصد ؟ ” فيديو “

نواف السالم(صدى):

صرَّح فواز القرني، حارس مرمى نادي الاتحاد، بأن الجمهور يجب أن يعرف كل ما يحدث داخل النادي، والسبب وراء كل هذه النتائج السلبية التي يقدمها.

وأكد في تصريحات تليفزيونية عقب خسارة الاتحاد من الفيحاء، مساء اليوم، أن هناك أشياء لابد أن يعرفها الجمهور لكن ليس الوقت المناسب لقولها، واصفًا ما يحدث للفريق بأنه ” لعنة ” .

وأرجع سبب هذا الوصف، إلى أن اللاعبين يؤدون جيدًا في التمارين ويظهرون أحسن ما لديهم، لكن لا نعرف ما يحدث على أرضية الملعب، مضيفًا أن النتائج في علم الغيب دائمًا.

وأثار تصريح ” القرني ” ، جدلًا واسعًا في الأوساط الرياضية، متسائلين عن قصده من وراء وصف ما يحدث بـ ” اللعنة ” ، فيما رجَّح البعض أنه قاله حتى يتداولها جماهير الاتحاد فيما بينهم، ويرجعون سبب الهزائم المتكررة إلى ” اللعنة ” .

وتلَّقي نادي الاتحاد، مساء اليوم، هزيمة جديدة من الفيحاء بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليواصل سلسلة هزائمه في الدوري الذي لم يحقق أي فوز فيه حتى الآن.