للمرة الثانية على التوالي..ترامب يعنف مراسلة ” سي إن إن ” : ” سؤالك غبي “
في موقف ليس الأول من نوعه، عنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مراسلة شبكة ” سي إن إن ” ، واصفًا السؤال الذي طرحته عليه بـ ” الغبي ” .
ووقعت مناوشة كلامية بين ترامب، والمراسلة الصحفية بعدما رفض الإجابة عن سؤال أغضبه.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب، أمس الجمعة ،أمام البيت الأبيض ، وتطرقت المراسلة إلى موضوع التواطؤ المزعوم بين حملة ترامب الانتخابية ،وروسيا في سياق استقالة وزير العدل والمدعي العام ” جيف سيشنز ” “من منصبه وتعيين محله رئيس الإدارة في الوزارة ” ماثيو ويتاكر ” المعروف بانتقاده الشديد للتحقيق في ” التدخل الروسي “.
وعندما سألت الصحفية ترامب عما إذا كان يريد من المدعي العام الجديد أن يعيق التحقيق، رفض ترامب الإجابة عن السؤال، وخاطب الصحفية مكررا قوله: ” ما هذا السؤال الغبي؟ ..أراقبك عن كثب وتطرحين الكثير من الأسئلة السخيفة ” .
يذكر أن الرئيس الأمريكي ، قد عنف مراسلا آخر لسي إن إن، الأربعاء الماضي، بعد سؤاله بشأن المهاجرين غير الشرعيين القادمين عبر المكسيك، ووصفه بأنه صحفي ” مستفز ” .
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معالي الوزير نحول[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 1 ساعة
في ناس عندهم ذكاء خارق مثل عجوز امريكا ترامب فلا يتحمل سخافة المراسلين او التهريج وقد صارت منصة تويتر بوابة ترامب فلا يعتمد على اي صحيفه مما سبب لهم خساير فادحه في الأخبار ههههههههههههه اجلدهم يا ابوبارون