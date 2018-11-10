للمرة الثانية على التوالي..ترامب يعنف مراسلة ” سي إن إن ” : ” سؤالك غبي “

واشنطن(صدى):

في موقف ليس الأول من نوعه، عنف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مراسلة شبكة ” سي إن إن ” ، واصفًا السؤال الذي طرحته عليه بـ ” الغبي ” .

ووقعت مناوشة كلامية بين ترامب، والمراسلة الصحفية بعدما رفض الإجابة عن سؤال أغضبه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ترامب، أمس الجمعة ،أمام البيت الأبيض ، وتطرقت المراسلة إلى موضوع التواطؤ المزعوم بين حملة ترامب الانتخابية ،وروسيا في سياق استقالة وزير العدل والمدعي العام ” جيف سيشنز ” “من منصبه وتعيين محله رئيس الإدارة في الوزارة ” ماثيو ويتاكر ” المعروف بانتقاده الشديد للتحقيق في ” التدخل الروسي “.

وعندما سألت الصحفية ترامب عما إذا كان يريد من المدعي العام الجديد أن يعيق التحقيق، رفض ترامب الإجابة عن السؤال، وخاطب الصحفية مكررا قوله: ” ما هذا السؤال الغبي؟ ..أراقبك عن كثب وتطرحين الكثير من الأسئلة السخيفة ” .

يذكر أن الرئيس الأمريكي ، قد عنف مراسلا آخر لسي إن إن، الأربعاء الماضي، بعد سؤاله بشأن المهاجرين غير الشرعيين القادمين عبر المكسيك، ووصفه بأنه صحفي ” مستفز ” .

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