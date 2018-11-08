بالفيديو..ترامب يعنّف مراسل شبكة CNN

واشنطن(صدى):

عنّف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، أحد مراسلي شبكة CNN الأمريكية.

وقال الرئيس الأمريكي للمراسل : يجب أن تخجل CNN من نفسها، لأنها توظّف أمثالك، فلقد تعاملتم مع ساره هوكابي بطريقة غير لائقة ” ، وذلك خلال توجيهه سؤالًا بشأن المهاجرين غير الشرعيين القادمين عبر المكسيك.

وأضاف : اجلس مكانك.. كفى كفى.. أنت شخص مستفز.. أنت عار على القناة التي تعمل فيها.. فأنت عدو للناس، وCNN تعرض أخبارًا مزيفة، قائلا: أنا وأنت لنا آراء مختلفة، فأنا أراهم يشكلون غزوًا لبلادنا.