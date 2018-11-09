مطار الملك خالد: الأمطار لم تؤثر على سير العمل داخل المطار

علي القحطاني(صدى):

أعلن مطار الملك خالد، أن جميع مرافقه تعمل على نحو طبيعي، حيث تم معالجة الحالت الناجمة عن كثافة الأمطار.

وقالت إدارة المطار في تغريدة عبر ” تويتر ” : ” أعزاءنا مسافري مطار الملك خالد .. نفيدكم بأن جميع مرافق المطار تعمل على نحو طبيعي، وتم معالجة الحالات الناجمة عن كثافة الأمطار بشكل سريع، ولم تؤثر على سير العمل داخل المطار ” .

وداهمت الأمطار، صالة القدوم رقم ٢ بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة.

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