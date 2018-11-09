بالفيديو.. الأمطار تداهم مطار الملك خالد في الرياض

علي القحطاني(صدى):

داهمت الأمطار، اليوم الجمعة، صالة القدوم رقم ٢ بمطار الملك خالد الدولي بالرياض، وذلك بعد هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة.

وأظهر مقطع فيديو الأمطار وهي تتساقط داخل الصالة، مع اندهاش مشاهدي الفيديو متسائلين عن ضعف متانة مبنى المطار، وتسرب مياه الأمطار بداخله؛ الأمر الذي دعا العاملين لتصريف تلك المياه بشكل عاجل قبل أن تتسبب بحدوث انزلاقات أو سقوط للمسافرين بالمطار.