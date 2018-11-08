انطلاق بطولة المملكة الختامية للسهام 2018 بمشاركة 65 رامياً

محمد السعران(صدى):

تنطلق غداً ” الجمعة ” بطولة المملكة الختـامية للسهام 2018 بمشاركة 65 رامياً من كافة الأعمار و الجنسيات والتي يحتضنها ميدان السهام بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض.

وجرت خلال اليومين الماضيين عملية التسجيل و التدريب الرسمي للمشاركين و التي شهدت تسجيل عدداً من الرماة من دولة الكويت وجمهورية مصر العربية كما تم اعتماد 8 حكام لإدارة المنافسات التي تختتم الأحد القادم بتتويج الفائزين.

وفي نفس السياق تبدأ غداً “الجمعة” الفعاليات المصاحبة للبطولة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية والتي ستتيح للجماهير التعلم على استعمال القوس و رمي السهام بجانب خوض التجربة في الميدان .

وسيحدد اليوم الفائزين في منافسات الرجال للقوس الأولمبي و القوس البكرة والتي ستنطلق عند الساعة 03:30 بينما ستبدأ الأدوار التمهيدية للفئات السنية عند الساعة 06:30 .