خسائر فادحة يتكبدها ” الملالي ” في 6 أشهر

طهران (صدى):

كشف المبعوث الأمريكي الخاص بإيران ” براين هوك ” ،عن الخسائر الفادحة التي تكبدها نظام الملالي منذ انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي.

وأوضح هوك أن النظام الإيراني خسر نحو مليارَيْ دولار أمريكي من عائدات النفط منذ شهر مايو الماضي، وهو الشهر الذي أعلنت فيه أمريكا انسحابها من الاتفاق النووي.

وقال هوك : ” لقد أخرجنا مليون برميل من النفط، من السوق وهذا وحده سيقلص إيرادات النظام الإيراني النفطية بملياري دولار ” ، مشيرًا إلى أن أكثر من 100 شركة كبرى، انسحبت من السوق الإيرانية من جراء العقوبات الامريكية.

وأضاف : ” النظام الإيراني ينفق الأموال على مغامراته الخارجية ودعم حلفائه في المنطقة عوضا عن شعبه “، مضيفا ” لا يريدون لشعبهم أو المجتمع الدولي معرفة أين تذهب هذه الأموال ” .

وتابع : ” النظام الإيراني ينفق الأموال في لبنان والعراق وسوريا واليمن بدلا من إنفاقها على شعبه، ولذلك رفع المتظاهرون الإيرانيون لافتات تقول: استثمروا هنا.. وليس في سوريا”.

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