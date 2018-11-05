روحاني متحديا أمريكا: طهران ستبيع النفط وستخرق العقوبات

طهران(صدى):

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الجمهورية الإسلامية ستلتف بفخر على العقوبات الأمريكية التي دخلت حيز التنفيذ اليوم وتستهدف قطاعي النفط والمال الإيرانيين.

وأضاف روحاني في خطاب متلفز أعلن أننا سنلتف بفخر على عقوباتكم غير المشروعة والظالمة لأنها تخالف القوانين الدولية.

وأوضح روحاني أن طهران ستبيع النفط وستخرق العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها، أرادت أمريكا أن تخفض مبيعات النفط الإيرانية إلى صفر، لكننا سنواصل بيع نفطنا وخرق العقوبات.