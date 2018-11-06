بالفيديو.. أهالي القصيم يتجمهرون على الطرقات في انتظار وصول خادم الحرمين

سالم المطيري(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، تجمهر أهالي منطقة القصيم على الطرقات في انتظار وصول خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، في زيارة تاريخية إلى المنطقة.

وغادر –حفظه الله-، الرياض منذ نحو ساعة متوجهًا إلى القصيم، لذلك من المتوقع وصوله بعد قليل إلى المنطقة.

كما غادر في معيته، معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، ومعالي رئيس المراسم الملكية الأستاذ خالد بن صالح العباد، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ حازم بن مصطفى زقزوق، ومعالي نائب رئيس الديوان الملكي الأستاذ عقلا بن علي العقلا، ومعالي نائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية الأستاذ فهد بن عبدالله العسكر، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي رئيس الحرس الملكي الفريق أول سهيل بن صقر المطيري.

الآن .. شاهد تجمهر أهالي #القصيم على الطرقات في إنتظار وصول قائد الامة وزعيمها الوالد #الملك_سلمان حفظه الله🇸🇦

.

.#القصيم_ترحب_بالملك pic.twitter.com/fPAUZNaerr — الردع السعودي 🇸🇦 (@Alrad3sa) November 6, 2018

اقرأ أيضًا :