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فيديو ترحيبي لـ ” إمارة القصيم ” احتفالا بقدوم خادم الحرمين

فيديو ترحيبي لـ ” إمارة القصيم ” احتفالا بقدوم خادم الحرمين
سالم المطيري(صدى):

تستعد منطقة القصيم، لزيارة تاريخية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، هي الأولى للمنطقة منذ توليه مقاليد الحكم، والمقرر لها الأسبوع القادم.

وفي هذا السياق، أطلقت إمارة منطقة القصيم عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” فيديو ترحيبي؛ احتفالًا بقدوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- .

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 4874 ] نشر منذ 2 ساعتين

هلا وغلا تراحيب الوف والله
بمقام حضرة سيدي ومولاي جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود المعظم حفظه الله ورعاهـ

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