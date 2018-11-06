فيديو ترحيبي لـ ” إمارة القصيم ” احتفالا بقدوم خادم الحرمين
تستعد منطقة القصيم، لزيارة تاريخية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، هي الأولى للمنطقة منذ توليه مقاليد الحكم، والمقرر لها الأسبوع القادم.
وفي هذا السياق، أطلقت إمارة منطقة القصيم عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” فيديو ترحيبي؛ احتفالًا بقدوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله- .
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🔎🚦🚦🚦عذآب الرحيل 🚦🚦🚦 🔎[ عدد التعليقات: 4874 ] نشر منذ 2 ساعتين
هلا وغلا تراحيب الوف والله
بمقام حضرة سيدي ومولاي جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود المعظم حفظه الله ورعاهـ