قبل زيارة خادم الحرمين التاريخية.. تعرّف على أسرار منطقة القصيم

علي القحطاني (صدى):

تستعد منطقة القصيم، لزيارة تاريخية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله-، هي الأولى للمنطقة منذ توليه مقاليد الحكم، والمقرر لها الأسبوع القادم.

و دشّنت إمارة القصيم، الهوية الرسمية لحفلها الرسمي احتفاءً بقدوم الملك، مؤكدة أن الزيارة تأتي امتداداً للسياسة السعودية التي قامت عليها الدولة بزيارة المناطق وتدشين المشاريع الحيوية والخدمية.

وفي هذا الإطار، تقدم ” صدى ” لمتابعيها تقريرًا مفصلًا عن منطقة القصيم، و هي إحدى المناطق الإدارية الثلاث عشرة التي حددها نظام المناطق السعودي، ومقر إمارتها بريدة، ويتولى إمارتها الأمير فيصل بن مشعل بن سعود آل سعود.

تقع القصيم في وسط نجد، أي وسط الجزء الشمالي من المملكة، حيث يحدها من الشمال والشمال الغربي منطقة حائل، ومن الشرق المنطقة الشرقية، ومن الجنوب منطقة السر والوشم التابعة لمنطقة الرياض، ومن الغرب منطقة المدينة المنورة وحائل.

كما تبعد حدودها الغربية والشرقية عن سواحل البحر الأحمر والخليج العربي مسافةٍ متساوية تقريبًا تقدر بـ 500 كيلومتر، فيما تبلغ مساحة المنطقة نفسها حوالي 73,000 كم2 تمثل 3.2% من إجمالي مساحة المملكة، و يصل أقصى اتساع لها حوالي 480 كيلومترا من الشمال إلى الجنوب و400 كيلومتر من الشرق إلى الغرب.

أما عن التضاريس، فتتألف منطقة القصيم بشكل أساسي من أرض مسطحة أو متموجة تموجًا بسيطًا تنتشر فيها من غير انتظام نتوءات الجبال الصخرية المحلية أو الجروف الضحلة، ويتراوح ارتفاع المنطقة كلها ماعدا النتوءات الجبلية من 600 متر في الشرق إلى 900 متر في الغرب أما ارتفاع الجبال فيتراوح من 1,100 متر إلى 1,300 متر، كما أن مناطق الصحاري الرملية بها محدودة وتقع مناطقها الرئيسية في أقص شرق وشمال المنطقة.جامعة القصيم التعريف بمنطقة القصيم

وتوفر مصادر المياه الجوفية جميع المياه المستهلكة تقريبًا بمنطقة القصيم حيث يقدم خزان الساق الجوفي وحده حوالي 080/0 من اجمال إمدادات المياه، وتأتي بقية المياه المستهلكية بصورة رئيسية من خزانات المياه الجوفية الأخرى الاحدث تكوينًا مثل تكوينات تبوك والخف والجلة، وتقع جميع هذه الخزانات الجوفية في الجزء الشرقي من المنطقة حيث تنتظم في صف يمتد في اتجاه شمالي غربي وجنوبي شرقي.